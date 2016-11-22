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22 ноября, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
Уфа узнает своих героев// 22.11.2016
25 ноября во всей стране будет реализован проект "Прогрессоры 24".
Уфа присоединилась к проекту "Русского репортера", Рыбаков фонда и площадки led.media. 25 ноября на территории всей страны, от Калининграда до Владивостока, более 700 журналистов в течение суток проживут в режиме реального времени вместе со своими героями, прогрессорами. Люде, которые меняют жизнь окружающих к лучшему, узнает вся страна. О каждом из них в день выйдет от 3-4 историй, а после 25 ноября будут опубликованы и очерки о героях нашего времени.
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