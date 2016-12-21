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КАЛЕЙДОСКОП

Уфимцы могут вернуться в новогодние 1941-1945 годы

Елена ВАВИЛОВА // 21.12.2016
В музее Боевой Славы запускается интерактивная экскурсия-игра.

Фото: Елена ВАВИЛОВА

«Путешествие во времени или Новый Год во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» выставку под таким названием запустили в Республиканском музее Боевой Славы. Окунуться в атмосферу праздника тех лет можно всем желающим посредством интерактивной экскурсии-игры. Живая ароматная елка, она, как и 70 с лишним лет назад, пахнет елкой! Игрушки потускнели, но это настоящие игрушки – раритетные, именно такие в своих руках держали в те годы наши дедушки и бабушки, когда были еще детьми или подростками.  А сегодня прикоснуться к ним может любой, кому это просто интересно.

Многие из представленных экспонатов Музей боевой славы получил от уфимских  антикваров лишь на время. Как рассказала заведующая отделом экспозиции Гульшат Гирфанова, ей пришлось объехать несколько антикварных магазинов, лично разговаривать с владельцами - кто-то охотно предоставил на время выставки, к примеру,  деда мороза и маски из папье-маше, кто-то в категорической форме отказал. Боятся – вдруг что случиться? Что-то из представленного на интерактивной выставке собрано у населения, хотя, по словам Гульшат Ильдусовны, жители города неохотно несут старые вещи, они их лучше выбросят в мусорные контейнеры, хотя музей нуждается в любых предметах старины, которыми потом можно наполнить экспозиционные стенды.

Такую тематическую экскурсию Музей устраивает второй год подряд, оказалось, что это интересно и взрослым – понастольгировать, и детям – поудивляться. Гирлянды из листочков отрывного календаря, бумажные цепи,  раскрашенные вручную, плакаты и открытки, деревянные игрушки, кусковой сахар и самовар, носки самовязки, часы с замершим на стрелках временем, тулуп и валенки на входе, будто кто-то зашел погреться у печи и выпить стакан кипятка.

 Кстати, с юным поколением в стенах музея встретится сам Дед Мороз – и поздравит и в мастерскую свою пригласит, где дети смогут из ваты и бумаги сделать игрушки, какие делали их предки в годы Великой Отечественной войны.

Даже во время Великой Отечественной войны елка пахла елкой. Дети оставались детьми. А взрослые продолжали верить в чудеса, что их родные и близкие останутся живы и здоровы, а страна победит врага!  Даже в самые сложные дни, когда таяла надежда, и казалось, что немецко-фашистские захватчики одержат верх, вера в победу не покидала, и под бой курантов каждый советский человек  старался загадать то самое заветное желание…

Моя мама сама ребенок войны, тех голодных и страшных лет, она жива, но неохотно рассказывает про те годы. Ели лебеду летом и промерзшую картошку зимой, было не до праздника. Но сколько я себя помню, новый год у нас в семье отмечался всегда с размахом – елка, мандарины, сладости, много украшений -  видимо в качестве компенсации за те годы, что украла война…

Если и вам интересно как наши прадеды пережили те страшные годы, каким был их новый год, приходите в музей Боевой Славы до 15 января и все увидите своим  глазами.

 

 

  

 

 

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