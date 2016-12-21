В Башкирии 12 монахинь восстанавливают храм в Белебеевском районе

Наталья КУЗНЕЦОВА

Изнутри церковь восстановлена практически полностью, но фасад нуждается в ремонте.

В Белебеевском районе Башкирии недалеко от деревни Парафеевка 12 монахинь собственными силами восстанавливают заброшенный в советские годы Пророко-Илиинский храм. Работы ведутся уже больше десяти лет, но из-за нехватки средств их не представляется возможным завершить. Монахини просят помочь с ремонтом фасада храма.

Сам храм был освящен в 1827 году в честь пророка Илии, и до революции 1917 года здание использовалось по назначению. Церковь полюбилась православным верующим, особенно масштабно здесь проходили здесь праздники Тихвинской иконы Божией Матери. В 1931 церковь была закрыта окончательно, богослужения были запрещены. В советские годы здание использовалось как хозяйственная постройка: здесь было зернохранилище. За долгие десятилетия оно пришло в абсолютную негодность. В 2006 году Богородице Тихвинский женский монастырь с благословения митрополита Никона начал работы по восстановлению храма.

- В 2005-2010 годах мы заменили все окна, в 2012 году – купол и колокольню, затем отремонтировали крышу, а в прошлом году начали восстановительные работы, установили иконостас, - рассказала Медиакорсети игумения Иосифа. – Сейчас необходимо провести ремонт фасада, а также построить новую дорогу к храму, так как по той, что есть, совершенно невозможно проехать. А около нашего монастыря четыре целебных источника, очень многие верующие могли бы получить здесь помощь.

Богородице Тихвинский женский монастырь просит всех желающих оказать посильную финансовую помощь в восстановлении храма:

Местная православная религиозная организация Богородице Тихвинский женский монастырь поселка Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан "Нефтекамская Епархия Русской Православной церкви (Московский патриархат).

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