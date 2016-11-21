В Уфе маме двоих детей нужны деньги на трансплантацию костного мозга

Наталья КУЗНЕЦОВА

Друзья и родственники обращаются к благотворителям, но получают отказ.

Светлане Габидуллиной из Уфы срочно нужна помощь. У 39-летней мамы двоих детей – страшный диагноз – лимфома Ходжкина. Если ей не помочь в самое ближайшее время, может случиться непоправимое. Помощники Светланы обращаются в благотворительные фонды, но везде получают отказ.

О том, что она больна, Светлана узнала в августе прошлого года. И с тех пор она проходит постоянное лечение. Было уже восемь курсов химиотерапии – шесть в Уфе и два в Санкт-Петербурге. В этом году в северной столице ей сделали и трансплантацию костного мозга. Но все это не помогло: болезнь продолжает прогрессировать. Сейчас вновь нужна трансплантация костного мозга от донора.

- Чтобы подготовиться к операции, Светлане необходим препарат брентуксимаб (адцетрис), - рассказывает руководитель группы поддержки больной женщины Светлана Саттарова. - На один курс необходимо три флакона препарата. До трансплантации надо провести три-четыре курса, и несколько курсов после, пока будут приживаться донорские клетки. Один флакон препарата стоит 270-300 тысяч рублей! Получается в общей сложности нужно минимум около 3,5 миллиона рублей.

Для семьи Светланы такая сумма неподъемная. Работает только муж, сама женщина до болезни была в декрете. Сыну сейчас восемь лет, а дочке четыре года. Они очень ждут, что мама поправится.

- Мы уже обращались в очень многие благотворительные фонды, но везде получили отказ, - с грустью говорит Светлана Саттарова. – Где возраст не тот, где город, где только юрлицам помогают. Одна надежда теперь только на помощь отдельных людей, на СМИ.

Сейчас Светлане стало хуже. Еще вчера она разговаривала со своими знакомыми и друзьями по телефону, а сегодня уже нет.

- Вчера позвонила одной из наших форуманок, (группа поддержки образовалась на тематическом форуме – прим.ред.), - говорит Светлана. – Набрала, сказала, что снова плохо, увезли в больницу ее.

Все желающие помочь Светлане могут перечислить посильную сумму на ее личную карту Сбербанка:

Номер 676196000115029739 Светлана Владимировна Г.