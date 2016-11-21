21 ноября, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе маме двоих детей нужны деньги на трансплантацию костного мозга

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.11.2016
Друзья и родственники обращаются к благотворителям, но получают отказ.

Светлане Габидуллиной из Уфы срочно нужна помощь. У 39-летней мамы двоих детей – страшный диагноз – лимфома Ходжкина. Если ей не помочь в самое ближайшее время, может случиться непоправимое. Помощники Светланы обращаются в благотворительные фонды, но везде получают отказ.

О том, что она больна, Светлана узнала в августе прошлого года. И с тех пор она проходит постоянное лечение. Было уже восемь курсов химиотерапии – шесть в Уфе и два в Санкт-Петербурге. В этом году в северной столице ей сделали и трансплантацию костного мозга. Но все это не помогло: болезнь продолжает прогрессировать. Сейчас вновь нужна трансплантация костного мозга от донора.

- Чтобы подготовиться к операции, Светлане необходим препарат брентуксимаб (адцетрис), - рассказывает руководитель группы поддержки больной женщины Светлана Саттарова. -  На один курс необходимо три флакона препарата. До трансплантации надо провести три-четыре курса, и несколько курсов после, пока будут приживаться донорские клетки. Один флакон препарата стоит 270-300 тысяч рублей! Получается в общей сложности нужно минимум около 3,5 миллиона рублей.

Для семьи Светланы такая сумма неподъемная. Работает только муж, сама женщина до болезни была в декрете. Сыну сейчас восемь лет, а дочке четыре года. Они очень ждут, что мама поправится.

- Мы уже обращались в очень многие благотворительные фонды, но везде получили отказ, - с грустью говорит Светлана Саттарова. – Где возраст не тот, где город, где только юрлицам помогают. Одна надежда теперь только на помощь отдельных людей, на СМИ.

Сейчас Светлане стало хуже. Еще вчера она разговаривала со своими знакомыми и друзьями по телефону, а сегодня уже нет.

- Вчера позвонила одной из наших форуманок, (группа поддержки образовалась на тематическом форуме – прим.ред.), - говорит Светлана. –  Набрала, сказала, что снова плохо, увезли в больницу ее.

Все желающие помочь Светлане могут перечислить посильную сумму на ее личную карту Сбербанка:

Номер 676196000115029739 Светлана Владимировна Г.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

21.11.2016
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»
В Уфе заканчивается благотворительная акция.

21.11.2016
В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс
В троллейбусе отказались возвращать деньги за билет.

21.11.2016
В Уфу вернулись девяностые
К счастью окунуться в романтику девяностых можно только в кинозалах «Планеты кино»

20.11.2016
В Башкирии ожидается потепление
Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.

18.11.2016
На выходных по востоку Башкирии ожидается до – 27 °
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные.

17.11.2016
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки
Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.

15.11.2016
Эксперты составили среднестатистический "портрет" самоубийцы в Башкирии
Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.

14.11.2016
В Ленинском районе Уфы отключат свет
Пройдет ремонт трансформаторной подстанции.

14.11.2016
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
Днем столбик термометра поднимется до – 8°.

11.11.2016
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
На дорогах будет гололедица.

10.11.2016
Вконтакте запустила безналичные денежные переводы на Украину
Отправлять деньги можно на карты Mastercard и Maestro.

10.11.2016
В Калининском районе Уфы временно отключат воду
Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

09.11.2016
В Уфе мужчина собрал в квартире более 600 пауков
Для того чтобы их прокормить, он держит тараканов.

07.11.2016
В Уфе отключат электроэнергию в Ленинском районе
Отключение будет из-за срочных ремонтных работ.

05.11.2016
В Уфе ограничили движение на улице Салавата Юлаева
Ограничение связано с устранением колейности.

05.11.2016
55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС
Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС

03.11.2016
У уфимского бомжа появился свой канал на Youtube
ЕГо канал называется - Бомж Live.

03.11.2016
В Уфе ожидаются морозы до -20°С
Также синоптики обещают метель и гололедицу.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"