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21 ноября, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»// 21.11.2016
В Уфе заканчивается благотворительная акция.
Уфимцы до 29 ноября смогут принять участие в акции «Подари ребенку книгу», которую проводит региональная благотворительная организация «Будь всегда рядом». Цель акции – помочь детям с особенностями развития.
- Купив даже самую простую, яркую, красочную книгу, мы поможем сделать мир особенного малыша ярче и разнообразнее! Принимаются только новые книги. Их можно передать любому сотруднику библиотеки, следует из сообщения пресс-службы администрации города.
Принести книги можно в модельную библиотеку№ 31 (Уфа, Кольцевая, 104).
Книги будут переданы детям на праздничном мероприятии 3 декабря.
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