21 ноября, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»

Ольга КОРЗИК // 21.11.2016
В Уфе заканчивается благотворительная акция.

Уфимцы до 29 ноября смогут принять участие в акции «Подари ребенку книгу», которую проводит региональная благотворительная организация «Будь всегда рядом». Цель акции – помочь детям с особенностями развития.

- Купив даже самую простую, яркую, красочную книгу, мы поможем сделать мир особенного малыша ярче и разнообразнее! Принимаются только новые книги. Их можно передать любому сотруднику библиотеки, следует из сообщения пресс-службы администрации города.

Принести книги можно в модельную библиотеку№ 31 (Уфа, Кольцевая, 104).

Книги будут переданы детям на праздничном мероприятии 3 декабря.

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

21.11.2016
В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс
В троллейбусе отказались возвращать деньги за билет.

21.11.2016
В Уфу вернулись девяностые
К счастью окунуться в романтику девяностых можно только в кинозалах «Планеты кино»

20.11.2016
В Башкирии ожидается потепление
Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.

18.11.2016
На выходных по востоку Башкирии ожидается до – 27 °
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные.

17.11.2016
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки
Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.

15.11.2016
Эксперты составили среднестатистический "портрет" самоубийцы в Башкирии
Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.

14.11.2016
В Ленинском районе Уфы отключат свет
Пройдет ремонт трансформаторной подстанции.

14.11.2016
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
Днем столбик термометра поднимется до – 8°.

11.11.2016
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
На дорогах будет гололедица.

10.11.2016
Вконтакте запустила безналичные денежные переводы на Украину
Отправлять деньги можно на карты Mastercard и Maestro.

10.11.2016
В Калининском районе Уфы временно отключат воду
Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

09.11.2016
В Уфе мужчина собрал в квартире более 600 пауков
Для того чтобы их прокормить, он держит тараканов.

07.11.2016
В Уфе отключат электроэнергию в Ленинском районе
Отключение будет из-за срочных ремонтных работ.

05.11.2016
В Уфе ограничили движение на улице Салавата Юлаева
Ограничение связано с устранением колейности.

05.11.2016
55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС
Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС

03.11.2016
У уфимского бомжа появился свой канал на Youtube
ЕГо канал называется - Бомж Live.

03.11.2016
В Уфе ожидаются морозы до -20°С
Также синоптики обещают метель и гололедицу.

02.11.2016
В Уфе частично перекроют движение на трех улицах
Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"