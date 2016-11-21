|
21 ноября, понедельник
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс// 21.11.2016
В троллейбусе отказались возвращать деньги за билет.
В редакцию Ufa-Room пришло письмо, в котором выражалось недовольство поведением кондуктора. Оказалось, что в уфимском троллейбусе женщина до пункта назначения не доехала из-за аварии, а деньги за билет возвращать ей отказались.
- Когда оборвалась линия, кондуктор отказалась вернуть пассажирам потраченные деньги, дескать, тогда у нее будет недостача, - сообщается в письме.
Заместитель гендиректора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов прокомментировал ситуацию так:
- Кондуктор сделала все согласно правилам. 1.4. В случае прекращения поездки в предоставленном троллейбусе или трамвае в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом троллейбусе или трамвае, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другой троллейбус или трамвай организуется кондуктором или водителем того троллейбуса или трамвая, на проезд в котором были приобретены билеты.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфу вернулись девяностые
21.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
20.11.2016 // ПУЛЬС
Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги
20.11.2016 // ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем
20.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление
20.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе
20.11.2016 // ПУЛЬС
Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству
20.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе у пятерых водителей-наркоманов отобрали права
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте