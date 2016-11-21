В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс

Злата ЗУКОВИЧ

В троллейбусе отказались возвращать деньги за билет.

В редакцию Ufa-Room пришло письмо, в котором выражалось недовольство поведением кондуктора. Оказалось, что в уфимском троллейбусе женщина до пункта назначения не доехала из-за аварии, а деньги за билет возвращать ей отказались.

- Когда оборвалась линия, кондуктор отказалась вернуть пассажирам потраченные деньги, дескать, тогда у нее будет недостача, - сообщается в письме.

Заместитель гендиректора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов прокомментировал ситуацию так:

- Кондуктор сделала все согласно правилам. 1.4. В случае прекращения поездки в предоставленном троллейбусе или трамвае в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом троллейбусе или трамвае, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другой троллейбус или трамвай организуется кондуктором или водителем того троллейбуса или трамвая, на проезд в котором были приобретены билеты.