21 ноября, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе поведение кондуктора вызвало резонанс

Злата ЗУКОВИЧ // 21.11.2016
В троллейбусе отказались возвращать деньги за билет.

В редакцию Ufa-Room пришло письмо, в котором выражалось недовольство поведением кондуктора. Оказалось, что в уфимском троллейбусе женщина до пункта назначения не доехала из-за аварии, а деньги за билет возвращать ей отказались.

 - Когда оборвалась линия, кондуктор отказалась вернуть пассажирам потраченные деньги, дескать, тогда у нее будет недостача, - сообщается в письме.

Заместитель гендиректора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов прокомментировал ситуацию так:

 - Кондуктор сделала все согласно правилам. 1.4. В случае прекращения поездки в предоставленном троллейбусе или трамвае в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами пассажиры вправе воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом троллейбусе или трамвае, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другой троллейбус или трамвай организуется кондуктором или водителем того троллейбуса или трамвая, на проезд в котором были приобретены билеты.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КАЛЕЙДОСКОП

21.11.2016
В Уфу вернулись девяностые
К счастью окунуться в романтику девяностых можно только в кинозалах «Планеты кино»

20.11.2016
В Башкирии ожидается потепление
Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.

18.11.2016
На выходных по востоку Башкирии ожидается до – 27 °
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные.

17.11.2016
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки
Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.

15.11.2016
Эксперты составили среднестатистический "портрет" самоубийцы в Башкирии
Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.

14.11.2016
В Ленинском районе Уфы отключат свет
Пройдет ремонт трансформаторной подстанции.

14.11.2016
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
Днем столбик термометра поднимется до – 8°.

11.11.2016
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
На дорогах будет гололедица.

10.11.2016
Вконтакте запустила безналичные денежные переводы на Украину
Отправлять деньги можно на карты Mastercard и Maestro.

10.11.2016
В Калининском районе Уфы временно отключат воду
Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

09.11.2016
В Уфе мужчина собрал в квартире более 600 пауков
Для того чтобы их прокормить, он держит тараканов.

07.11.2016
В Уфе отключат электроэнергию в Ленинском районе
Отключение будет из-за срочных ремонтных работ.

05.11.2016
В Уфе ограничили движение на улице Салавата Юлаева
Ограничение связано с устранением колейности.

05.11.2016
55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС
Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС

03.11.2016
У уфимского бомжа появился свой канал на Youtube
ЕГо канал называется - Бомж Live.

03.11.2016
В Уфе ожидаются морозы до -20°С
Также синоптики обещают метель и гололедицу.

02.11.2016
В Уфе частично перекроют движение на трех улицах
Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.

01.11.2016
В Уфе ищут средства на реставрацию старейшего храма
Необходимо 8,6 миллиона рублей.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"