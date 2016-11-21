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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфу вернулись девяностые

Константин КЛИМОВ // 21.11.2016
К счастью окунуться в романтику девяностых можно только в кинозалах «Планеты кино»

В прошедшие выходные в российских кинотеатрах начался показ фильма «Эластико». Криминальная мелодрама, о парне, футболисте от бога, воспитанного улицей и вынужденного прозябать в небольшом городке Приморья. Главная героиня Дарья, которую безумно любит Матвей, убеждает его уйти с улицы и начать заниматься в местном спортивном клубе. Главному герою фильма это даст  возможность  поехать на просмотр в столичный «Спартак». Но денег на поездку у Матвея нет, и он вынужден обратится к местным мафиози, которые дают ему возможность заработать.Дарья в тайне помогает ему в этом, но цена такой помощи - ссора с любимым человеком.

Фильм буквально возвращает нас в девяностые, позволяет окунуться в романтику того времени, вынырнув из которого начинаешь ценить то, что имеешь, и совсем по-другому смотреть на привычные вещи.

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