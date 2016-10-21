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КАЛЕЙДОСКОП

Структура Игоря Сечина покупает энергосбытовую компанию Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 21.10.2016
Интер РАО ЕЭС становится монополистом на энергорынке республики

Основной поставщик электроэнергии в жилые дома республики «Энергосбытовая компания Башкирии» (ЭСКБ) выставлена на продажу. Об этом в ходе Российского энергетического форума заявил генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов.  Напомним, что ЭСКБ принадлежало РусГидро, которое ее купило в 2011 году у АФК «Система» за 5,7 миллиарда рублей.  Покупателем энергосбытовой компании Башкирии становится крупнейший энергохолдинг страны Интер РАО ЕЭС (председатель совета директоров и Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин)

- Думаю, что к концу года сделка будет закрыта. Решение о продаже было принято нами еще весной текущего года. ЭСКБ - одна из эффективных сбытовых компаний, но мы все равно решили ее продать. – сказал Николай Шульгинов. - У нас хватает своих профильных активов на Дальнем Востоке, у покупателя «Интер РАО» здесь будет возможность получить хороший синергетический эффект.

Можно сказать, что после этой сделки РусГидро, где в свое время работал глава Башкирии Рустэм Хамитов фактически уходить из республики. Отметим, что структура Игоря Сечина уже является владельцем «Башкирской генерирующей компании». БГК - одна из крупнейших региональных энергетических компаний России, владеет значительной базой активов: одной ГРЭС, десятью ТЭЦ, двумя крупными ГЭС, а также объектами малой энергетики. 

После покупки «Башнефти» и предстоящей сделки по ЭСКБ весь топливно – энергетический комплекс республики переходит под контроль Игоря Сечина.

Наша справка:

Энергосбытовая компания Башкирии в прошлом году  показала выручку в 33, 6 млрд рублей. Чистая прибыль составила 273, 6 млн рублей. В компании работает более 1200 человек.

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