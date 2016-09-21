|
21 сентября, среда
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии снизилось количество алкоголиков// 21.09.2016
Но смертность от алкоголизма продолжает увеличиваться.
Роспотребнадзор республики опубликовал анализ динамики заболеваемости в Башкирии наркологическими расстройствами. Динамику позволили проследить показания социально-гигиенического мониторинга в 2011-2015 годах. Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя - алкогольные психозы, и синдром зависимости от алкоголя - хронический алкоголизм, начали снижаться.
Так, в период с 2011 по 2015 год значительно снизилась заболеваемость расстройствами, которые связаны с употреблением алкоголя – на 16,4 процент. Из них впервые выявленные алкогольные психозы увеличились на 2,7 процента, а общая заболеваемость снизилась на 1,7 процентов по сравнению с 2011 годом.
В 2015 году число смертей, обусловленных алкоголем, по республике составило 1071 случаев или 26,3 на 100 тысяч населения, что на 28,3 процента выше, чем в 2014 году.
Общая заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами в РБ и РФ за 2011-2015 годы, на 100 тыс населения:
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии болезни органов дыхания приводят к смерти чаще, чем в России
21.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Общественники Нефтекамска обратились к Путину после выборов
21.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейских будут судить за краденую технику
21.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе переписали протоколы в пользу конкурентов «Единой России»
21.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте