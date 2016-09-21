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КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии снизилось количество алкоголиков

Злата ЗУКОВИЧ // 21.09.2016
Но смертность от алкоголизма продолжает увеличиваться.

Роспотребнадзор республики опубликовал анализ динамики заболеваемости в Башкирии наркологическими расстройствами. Динамику позволили проследить показания социально-гигиенического мониторинга в 2011-2015 годах. Психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя - алкогольные психозы, и синдром зависимости от алкоголя - хронический алкоголизм, начали снижаться.

Так, в период с 2011 по 2015 год значительно снизилась заболеваемость расстройствами, которые связаны с употреблением алкоголя – на 16,4 процент. Из них впервые выявленные алкогольные психозы увеличились на 2,7 процента, а общая заболеваемость снизилась на 1,7 процентов по сравнению с 2011 годом.

В 2015 году число смертей, обусловленных алкоголем, по республике составило 1071 случаев или 26,3 на 100 тысяч населения, что на 28,3 процента выше, чем в 2014 году.

Общая заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами в РБ и РФ за 2011-2015 годы, на 100 тыс населения:

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