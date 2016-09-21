21 сентября, среда
КАЛЕЙДОСКОП

В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене

// 21.09.2016
Сеть кинокомплексов «Планета кино» открыла предварительную продажу билетов.

Фото: Youtube.com

Эту картину уже называют главным событием отечественного кинематографа в этом году. Фильм «Дуэлянт» в формате IMAX уже получил признание на фестивале в Торонто, где ему аплодировали стоя. А в Уфе билеты на него можно приобрести уже сегодня по специальной цене – 390 руб. Сеть кинокомплексов «Планета кино» открыла предварительную продажу билетов на эту картину – до 28 сентября.

Как сообщили в кинокомплексе, в день премьеры стоимость  билетов изменится.

Фильм  «Дуэлянт» стал третьим в истории российского кино, снятым на камеры IMAX. По сюжету и постановке он не уступает голливудским и европейским картинам.  По сюжету фильма отставной офицер Яковлев стреляется на дуэлях за деньги, по договоренности представляя одного из противников. Но главное для него – его поруганная честь. 

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