В «Уфе» можно увидеть фильм «Дуэлянт» по специальной цене

Сеть кинокомплексов «Планета кино» открыла предварительную продажу билетов.

Фото: Youtube.com

Эту картину уже называют главным событием отечественного кинематографа в этом году. Фильм «Дуэлянт» в формате IMAX уже получил признание на фестивале в Торонто, где ему аплодировали стоя. А в Уфе билеты на него можно приобрести уже сегодня по специальной цене – 390 руб. Сеть кинокомплексов «Планета кино» открыла предварительную продажу билетов на эту картину – до 28 сентября.

Как сообщили в кинокомплексе, в день премьеры стоимость билетов изменится.



Фильм «Дуэлянт» стал третьим в истории российского кино, снятым на камеры IMAX. По сюжету и постановке он не уступает голливудским и европейским картинам. По сюжету фильма отставной офицер Яковлев стреляется на дуэлях за деньги, по договоренности представляя одного из противников. Но главное для него – его поруганная честь.