Идеальное жилье в ипотеку без первоначального взноса

Новогодние чудеса от «Первого Треста» продолжаются.

С ипотекой любое жилье становится доступным в любом уголке мира. У каждого должен быть свой дом, что бы не происходило! Именно поэтому «Первый трест» дает возможность любому стать хозяином собственной квартиры вовсе без первоначального взноса. При этом компания предлагает квартиры в самых крутых новостройках нашего города - жилом комплексе «Уфимский Кремль», «Успенский» и «Искра».

Оформив ипотеку в ЖК «Уфимский Кремль», вы станете обладателем квартиры в самом центре города. Недвижимость здесь будто говорит об основательности, продуманности и тонком вкусе своего владельца. Огромная площадь застраиваемых объектов, продуманная инфраструктура и удобные планировки производят неизгладимое впечатление добротности и стиля.

Жилой комплекс «На Успенской» расположен в тихом центре города. Жизнь в квартирах этого комплекса будет размеренной, тихой и гармоничной. Райский уголок для настоящих ценителей уюта и элегантности.

Возможность взять в ипотеку недвижимость в жилом комплексе «Искра» определенно придется по нраву активным людям – комплекс расположен рядом с живописным местом «Глумилино» и вместе с тем имеет удобную транспортную развязку. Здесь и проспект Салавата Юлаева и Проспект Октября и улица Менделеева.

Если вы уже приняли правильное решение оформить ипотеку, оставьте свою заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам по телефону 222-0-111. Также вы можете рассчитать стоимость ипотеки, воспользовавшись калькулятором и выбрать любой банк-партнер из огромного предложенного количества, чтобы воспользоваться всеми его преференциями.