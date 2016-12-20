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20 декабря, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
Администрация Уфы рассказала, где завтра будут чистить снег// 20.12.2016
Опубликован график очистки от снега дворов Ленинского, Кировского и Калининского районов.
Администрация Уфы опубликовала график очистки от снега дворовых территорий Ленинского, Кировского и Калининского районов Уфы на 21 декабря. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэрии.
Очистка планируется по следующим адресам.
В Ленинском районе:
- ул. Гоголя, 80;
- ул. Достоевского, 83;
- ул. Ахметова, 322;
- ул. Коммунистическая, 14;
- ул. Султанова, 8.
В Кировском районе:
ул. Менделеева, 122, 122/1;
ул. Ст.Кувыкина, 18/1, 18/2, 18/3;
ул. К.Маркса, 5а;
ул. З. Валиди, 43;
ул. Менделеева, 7/1;
ул. Энгельса, 1;
ул. Авроры,13/1;
ул. С.Перовской,19/2;
ул. Ст.Кувыкина,17/1.
ул. Менделеева, 122, 122/1;
В Калининском районе:
Первомайская, 71, 69а, 91, 93,
С.Вострецова, 14, 14/1,
Орджоникидзе, 15,
Черниковская, 50/1,
Гвардейская, 54/1, 54/2
Ферина, 14, 16, 18, 20/2
Т.Янаби, 53/1,53/2,
Победы, 12/1,12
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