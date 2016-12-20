Администрация Уфы рассказала, где завтра будут чистить снег

18.12.2016

В Башкирии открыли культурно - образовательный центр ««УМникум» На его возведение было выделено более 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

14.12.2016

Сегодня наблюдалось последнее суперлуние в году Луна казалась огромной в районе шести часов утра.