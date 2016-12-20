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КАЛЕЙДОСКОП

Рустэм Хамитов: Летом 2020 года туристический поток в нашу республику возрастёт

Ольга КОРЗИК // 20.12.2016
Это будет связано с проведением Фольклориады.

19 декабря глава республики Рустэм Хамитов обсудил с президентом Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филиппом Боссаном (CIOFF), вице-президентом CIOFF по делам культуры Алехандро Камачо Гонсалесом и президентом Российской национальной секции CIOFF, директором Государственного Российского Дома народного творчества Тамарой Пуртовой. Они обсуждали вопросы подготовки к проведению в республике Всемирной Фольклориады 2020 года.

Глава Башкирии отметил, что республика «активно готовится» к этому мероприятию.

– Мы – одни из крупнейших субъектов России, занимаем седьмое место по численности населения среди субъектов. Мы – крупный промышленный центр. У нас развита нефтедобыча, нефтепереработка. Кроме того, мощное сельское хозяйство, горнорудная промышленность. Вы уже знаете, что мы расположены не так далеко от Москвы, два часа лёта на самолёте. У нас современный аэропорт, он оборудован самыми новейшими средствами навигации, хорошие взлетно-посадочные полосы, - сказал Рустэм Хамитов. - Самое главное, конечно же, у нас очень активные и креативные люди. У нас значительное количество фольклорных ансамблей. По этому показателю мы занимаем первое место в России.

Рустэм Хамитов отметил, в республике строится много «сельских клубов», а фестивали фольклорного искусства, которые проводятся в регионе, «привлекают десятки тысяч исполнителей».

Мы хотели бы, чтобы Фольклориада 2020 года запомнилась всем – и организаторам, и участникам – высоким уровнем проведения, сказал – Рустэм Хамитов.

По его словам в этой работе будут задействованы органы власти, общественные организации, муниципальные учреждения, муниципальные власти. Также в этой работе будут участвовать значительное количество волонтеров.

Рустэм Хамитов пообещал, что «это будет глобальный, очень интересный, хорошо организованный праздник», в связи с этим «туристический поток в республику возрастет».

– Конечно, мы планируем очень зрелищную часть, связанную с открытием и закрытием Фольклориады. Мы хотим привлечь значительное количество творческих коллективов из Российской Федерации. Собственно говоря, мы планируем, что летом 2020 года туристический поток в нашу республику возрастёт, – сказал Рустэм Хамитов.

Он отметил, что в республике с точки зрения организационной работы нет слабых мест.

- Мы можем принять около 5-7 тысяч туристов одновременно. Это только гостиничные номера. Кроме того, у нас есть возможности по приёму гостей в других учреждениях и организациях. Мы спокойно, без всякого напряжения можем принимать более 10 тысяч гостей, – сказал он. – У нас хорошо организована работа транспорта как внутри городов, так и между городами, муниципалитетами. Пропускная способность нашего аэропорта очень велика. Здесь мы не имеем слабых позиций.

 

 

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