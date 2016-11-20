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20 ноября, воскресенье
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление// 20.11.2016
Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.
На будущей рабочей неделе в Башкирии ожидается потепление. Башгидромет сообщил о том, что «морозный антициклон сменится на Каспий, западными потоками на Южный Урал будет пробиваться атлантическое тепло». Температура воздуха начнет повышаться. Увеличится вероятность осадков смешанной фазы и гололедных явлений.
В понедельник, 21 ноября, ночью температура воздуха составит -13, -18, по востоку – 22, -27. Днем: - 8, -13.
Во вторник, 22 ноября, станет теплее. Ночью: -10, -15, по юго-востоку до -20. Днем воздух прогреется до -5, -10.
Местами ожидается снег.
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