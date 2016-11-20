Ольга КОРЗИК

Синоптики сообщили об улучшении погодных условий.

На будущей рабочей неделе в Башкирии ожидается потепление. Башгидромет сообщил о том, что «морозный антициклон сменится на Каспий, западными потоками на Южный Урал будет пробиваться атлантическое тепло». Температура воздуха начнет повышаться. Увеличится вероятность осадков смешанной фазы и гололедных явлений.

В понедельник, 21 ноября, ночью температура воздуха составит -13, -18, по востоку – 22, -27. Днем: - 8, -13.

Во вторник, 22 ноября, станет теплее. Ночью: -10, -15, по юго-востоку до -20. Днем воздух прогреется до -5, -10.

Местами ожидается снег.