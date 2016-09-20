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КАЛЕЙДОСКОП
Захват самолета в аэропорту Уфы: как это было// 20.09.2016
30 лет назад террористы захватили самолет.
30 лет назад в аэропорту города Уфы был захвачен самолёт с 76 пассажирами и 5 членами экипажа на борту.
Террористами оказались солдаты-срочники одной из уфимских частей.
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