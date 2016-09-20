Захват самолета в аэропорту Уфы: как это было

03.09.2016

Как провести свадьбу на высоте? В Уфе открылась первая летняя терраса премиум-класса с панорамным видом.

02.09.2016

Уфимка предложила бесплатно забрать своего ребенка Девушка уверяет, что не может позволить оставить себе малыша.