20 сентября, вторник
КАЛЕЙДОСКОП

Уфимкам расскажут, как победить рак молочной железы

Ольга КОРЗИК // 20.09.2016
Мероприятие пройдет 21 сентября.

Фото: onkolog-light.ru

В Уфе 21 сентября пройдет школа здоровья «Рак молочной железы. Предупредить и победить!», сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь планируется обсудить вопросы ранней диагностики и лечения молочной железы. Лекцию будет вести врач-онколог высшей категории поликлиники №44. Мероприятие пройдет в рамках всемирного дня борьбы с раком молочной железы, который проводится 23 сентября.

Школа здоровья начнет работать  21 сентября в 16:00 в конференц-зале МУП «Центра мануальной терапии», по улице Российская, 108/1.

- Актуальность темы связана с тем, что последние годы рак молочной железы стал лидером среди онкологических заболеваний в мире. Излечить рак груди возможно лишь тогда, когда вовремя будет произведено обследование и поставлен верный диагноз. Так, по статистике, рак первой степени излечивается почти в ста процентах случаев. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют хотя бы самостоятельно проводить обследование груди, в домашних условиях. Конечно же, намного эффективнее будет раз в полгода посещать гинеколога и проходить УЗИ молочных желез,  - сообщили в мэрии. 

Отметим, что рак молочной железы заболевание не только женское, оно встречается и у мужчин, но гораздо реже: шансы мужчины заболеть этим заболеванием ранжируются как 1 к 1000. 

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