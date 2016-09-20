Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»

Ольга КОРЗИК

Оно в этом году будет неустойчивым.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии во второй половине этой недели наконец-то наступит «бабье лето». Об этом сообщил Башгидромет.

- Глубокий циклонический вихрь, который определил прохладную и дождливую погоду в республике во второй декаде месяца, покидает Уральский регион и смещается на европейскую часть России, - сообщают синоптики.

Температура воздуха к четвергу повысится в дневные часы до 17-22°.

- Дождей на этой неделе по сравнению с предыдущим периодом станет меньше – небольшие дожди сохранятся местами. Однако 22 сентября при смене воздушной массы на теплую грозовые дожди распространятся на большую часть республики. Так что “бабье лето” в этом году будет неустойчивым, - отмечают в Башгидромете.