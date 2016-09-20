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20 сентября, вторник
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КАЛЕЙДОСКОП
Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит «бабье лето»// 20.09.2016
Оно в этом году будет неустойчивым.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии во второй половине этой недели наконец-то наступит «бабье лето». Об этом сообщил Башгидромет.
- Глубокий циклонический вихрь, который определил прохладную и дождливую погоду в республике во второй декаде месяца, покидает Уральский регион и смещается на европейскую часть России, - сообщают синоптики.
Температура воздуха к четвергу повысится в дневные часы до 17-22°.
- Дождей на этой неделе по сравнению с предыдущим периодом станет меньше – небольшие дожди сохранятся местами. Однако 22 сентября при смене воздушной массы на теплую грозовые дожди распространятся на большую часть республики. Так что “бабье лето” в этом году будет неустойчивым, - отмечают в Башгидромете.
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