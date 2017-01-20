|
20 января, пятница
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирию североатлантический циклон несет ухудшение погоды// 20.01.2017
В республике ожидаются снег и метели.
Во многих районах Башкирии ожидается существенное ухудшение погодных условий: снегопады, местами сильные, метели при усилении ветра до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Об этом сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Такая погода ожидается днем 20 января и ночью 21 января.
Это связано с тем, что сибирский антициклон, который царил в республике в течение недели, уходит, а на смену его надвигается активный североатлантический циклон.
По данным метеорологов, в субботу, 21 января ночью температура воздуха в республике составит 11, 16 градусов со знаком минус, днем – 7, -12.
В воскресенье, 22 января, ночью – 15, -20 C, днем – 10, -15 C.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.01.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии «Гранта» «лоб в лоб» столкнулась с фурой, есть погибшие
20.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе ученики 23 января пойдут в школу
20.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирию североатлантический циклон несет ухудшение погоды
20.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Бурзянская пчела может стать брендом Башкирии
20.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки
20.01.2017 // СПОРТ
Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ
20.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
20.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Квартиры в чистовой евроотделке от 1 млн 590 тыс рублей
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте