В Башкирию североатлантический циклон несет ухудшение погоды

Ольга КОРЗИК

В республике ожидаются снег и метели.

Во многих районах Башкирии ожидается существенное ухудшение погодных условий: снегопады, местами сильные, метели при усилении ветра до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Об этом сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Такая погода ожидается днем 20 января и ночью 21 января.

Это связано с тем, что сибирский антициклон, который царил в республике в течение недели, уходит, а на смену его надвигается активный североатлантический циклон.

По данным метеорологов, в субботу, 21 января ночью температура воздуха в республике составит 11, 16 градусов со знаком минус, днем – 7, -12.

В воскресенье, 22 января, ночью – 15, -20 C, днем – 10, -15 C.