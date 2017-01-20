В Башкирии отремонтируют спортзалы в 86 школах

Ольга КОРЗИК

Из федерального бюджета на эти цели выделено 40,5 млн рублей.

В этом году в Башкирии планируется провести капремонт в 86 спортивных залах сельских школ, а также перепрофилировать шесть помещений и приобрести спортинвентарь для 12 учреждений. Такие данные озвучил на заседании регионального отделения партии «Единая Россия» 19 января заместитель министра образования республики Филюс Миназов. По его словам, основной акцент будет сделан на ремонт «наиболее проблемных мест» - крышу, окна, отопительную систему и полы.

На эти цели из федерального бюджета уже выделена субсидия в размере 40,5 млн руб. В настоящее время на участие в проекте претендуют 54 муниципальных образования. Для того, чтобы получить поддержку, муниципалитеты должны направить заявку в министерство до 27 января.

- Сумма выделяемых средств конкретному учреждению зависит от численности учащихся. Также одно из основных условий – софинансирование из районного бюджета в объеме не менее 5%. Республиканский бюджет выделит 20 млн рублей, доля муниципалитетов составит чуть более 3 млн рублей, - сказал Филюс Миназов.

Ремонтные работы начнутся с 1 марта.

В Башкирии с 2014 по 2016 годы был проведен капремонт 212 спортзалов, еще 29 помещений перепрофилированы. На это ушло 203 млн руб.