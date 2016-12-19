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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе безработных будут консультировать онлайн

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.12.2016
Ищущие работу граждане смогут пообщаться с психологами.

С января следующего года служба занятости Уфы начинает онлайн-консультации для граждан, - сообщает пресс-служба администрации города. Их будут вести психологи Центра занятости населения Уфы и его районных филиалов

Безработные смогут задать им вопросы по поиску работы, выбору профессии, обсудить результаты профессиональной диагностики и получить рекомендации по составлению резюме и размещению его в онлайн-режиме.

С графиком проведения консультаций можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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