В Уфе безработных будут консультировать онлайн

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ищущие работу граждане смогут пообщаться с психологами.

С января следующего года служба занятости Уфы начинает онлайн-консультации для граждан, - сообщает пресс-служба администрации города. Их будут вести психологи Центра занятости населения Уфы и его районных филиалов

Безработные смогут задать им вопросы по поиску работы, выбору профессии, обсудить результаты профессиональной диагностики и получить рекомендации по составлению резюме и размещению его в онлайн-режиме.

С графиком проведения консультаций можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.