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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе безработных будут консультировать онлайн// 19.12.2016
Ищущие работу граждане смогут пообщаться с психологами.
С января следующего года служба занятости Уфы начинает онлайн-консультации для граждан, - сообщает пресс-служба администрации города. Их будут вести психологи Центра занятости населения Уфы и его районных филиалов
Безработные смогут задать им вопросы по поиску работы, выбору профессии, обсудить результаты профессиональной диагностики и получить рекомендации по составлению резюме и размещению его в онлайн-режиме.
С графиком проведения консультаций можно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана.
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