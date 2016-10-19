Первая рабочая неделя ноября будет короткой

Разиф АБДУЛЛИН

В ноябре россияне получат дополнительный выходной.

Первая рабочая неделя ноября в этом году будет короче на один день. Поскольку 4 ноября, День народного единства, является нерабочим праздничным днем и выпадает на пятницу, россияне будут вместо двух дней отдыхать три: 4, 5 и 6 ноября.

При этом рабочий день в четверг, 3 ноября, сокращается на один час, пояснили в минтруда Башкирии.