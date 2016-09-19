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19 сентября, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
Минтруд Башкирии объявил о рабочем графике в День республики// 19.09.2016
Праздничный день придется на вторник
Фото: Кристина Дейнеко
11 октября – День республики и День принятия Декларации о государственном суверенитете БССР является нерабочим праздничным днем согласно закону «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан».
В текущем, 2016 году, нерабочий праздничный день 11 октября приходится на вторник, поэтому продолжительность рабочего дня в понедельник 10 октября сокращается на один час.
Как сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения РБ, на основании 120 статьи Трудового кодекса РФ 11 октября в число календарных дней отпуска не включается.
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