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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе на «старом» Затонском мосту временно ограничат движение// 19.09.2016
Эти меры необходимы для ремонта дороги.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе до 4 октября будет ограничено движение по половине проезжей части моста через Белую, расположенного в створе улицы Города Галле («старый» мост), сообщает пресс-служба городской администрации. Это связано с выполнением ремонта дороги. Работы планируют выполнять с 21.00 часа до 07.00 участками протяженностью не более 0,4 км.
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