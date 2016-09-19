В Уфе на «старом» Затонском мосту временно ограничат движение

Ольга КОРЗИК

Эти меры необходимы для ремонта дороги.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе до 4 октября будет ограничено движение по половине проезжей части моста через Белую, расположенного в створе улицы Города Галле («старый» мост), сообщает пресс-служба городской администрации. Это связано с выполнением ремонта дороги. Работы планируют выполнять с 21.00 часа до 07.00 участками протяженностью не более 0,4 км.