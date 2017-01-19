В Башкирии ожидается сильный снегопад

09.01.2017

В Уфе студенты будут соревноваться в профессионализме Компетенции чемпионата «Молодые профессионалы» совпадают с перечнем 50 наиболее востребованных профессий.

30.12.2016

Старт продаж в Никольском доме Клубный исторический квартал "На Успенской" растет и вверх и вширь.