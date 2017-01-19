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19 января, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается сильный снегопад// 19.01.2017
Ночью температура воздуха может опуститься до -24°C.
Фото: Кристина Дейнеко
Завтра, 20 января, ожидается сильный снегопад, сообщает пресс-служба Башгидрометцентра. Снег будет идти и днем, и ночью. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем возможны порывы до сильного.
Температура воздуха ночью составит -14°C - 19°C, при прояснениях до -24 °C, днем -7°-12 °C.
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