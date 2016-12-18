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18 декабря, воскресенье
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии открыли культурно - образовательный центр ««УМникум»// 18.12.2016
На его возведение было выделено более 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Вчера, 18 декабря в Бирске был открыт многофункциональный культурно – образовательный центр, где побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов. На площади 1,5 тысячи кв. м разместились зрительный зал на 320 мест,
Глава региона, побывал в библиотечной зоне, где организован доступ к электронным архивам ведущих библиотек страны, сформирована база различных информационных ресурсов, в том числе полный пакет 100 лучших фильмов для школьников, рекомендованных Минобрнауки России. Рустэм Хамитов пообщался с ребятами из исторического кружка, поинтересовался их впечатлениями от нового центра. Главе республики продемонстрировали информационную панель, разработанную учениками одной из школ Бирска. Она позволяет оперативно узнавать школьные новости, получить доступ к расписанию уроков, внеклассных мероприятий, виртуально посетить школьный музей.
Рустэм Хамитов осмотрел оборудованные по последнему слову техники студию звукозаписи и телестудию, где дал интервью детскому телевидению. В студии анимации руководитель республики пообщался с ребятами, которые снимают собственные мультфильмы. Они сами пишут сценарии, озвучивают персонажей, воплощают их на экране. Их работы уже удостоились нескольких дипломов.
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