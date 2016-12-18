В Башкирии открыли культурно - образовательный центр ««УМникум»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На его возведение было выделено более 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Вчера, 18 декабря в Бирске был открыт многофункциональный культурно – образовательный центр, где побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов. На площади 1,5 тысячи кв. м разместились зрительный зал на 320 мест, библиотечно-информационная зона, компьютерный центр, секции робототехники, авиамоделирования, киберспорта, анимации и мультипликации, телевизионная и звукозаписывающая студии. По словам директора комплекса Николая Баранова, здесь фактически создан детский центр инновационного творчества.

Глава региона, побывал в библиотечной зоне, где организован доступ к электронным архивам ведущих библиотек страны, сформирована база различных информационных ресурсов, в том числе полный пакет 100 лучших фильмов для школьников, рекомендованных Минобрнауки России. Рустэм Хамитов пообщался с ребятами из исторического кружка, поинтересовался их впечатлениями от нового центра. Главе республики продемонстрировали информационную панель, разработанную учениками одной из школ Бирска. Она позволяет оперативно узнавать школьные новости, получить доступ к расписанию уроков, внеклассных мероприятий, виртуально посетить школьный музей.

Рустэм Хамитов осмотрел оборудованные по последнему слову техники студию звукозаписи и телестудию, где дал интервью детскому телевидению. В студии анимации руководитель республики пообщался с ребятами, которые снимают собственные мультфильмы. Они сами пишут сценарии, озвучивают персонажей, воплощают их на экране. Их работы уже удостоились нескольких дипломов.