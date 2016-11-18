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18 ноября, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
На выходных по востоку Башкирии ожидается до – 27 °// 18.11.2016
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные.
Фото: Кристина Дейнеко
В отдельных районах Башкирии ночью столбик термометра опустится до – 27 °, сообщает Башгидромет.
В субботу, 19 ноября, температура воздуха ночью составит -14,-19°, по востоку -22,-27°. Днем станет теплее – до -9,-14°. Ветер переменных направлений, слабый. Местами ожидается слабый снег.
В воскресенье, 20 ноября, характер погоды сильно не изменится. Днем -9, -14°. Температура воздуха ночью -14,-19°, по востоку -22,-27°.
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