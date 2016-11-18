На выходных по востоку Башкирии ожидается до – 27 °

17.11.2016

В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.

10.11.2016

В Калининском районе Уфы временно отключат воду Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

05.11.2016

55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС