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17 ноября, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки// 17.11.2016
Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.
Фото: Кристина Дейнеко
19 и 20 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. В пресс-службе администрации города сообщают, что ярмарки пройдут в Ленинском, Орджоникидзевском и Октябрьском районах.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье на площади перед сквером «Волна» по улице Ахметова и на площади Орджоникидзе на улице Первомайской, 14.
Только в субботу в это же время пройдут ярмарки на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по улице Султанова, на площади перед Дворцом Спорта по улице Р. Зорге, 41, а также на аллее по улице Рыльского, от дома № 33 по улице Гагарина до дома №14 по улице Рыльского.
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