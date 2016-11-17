В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки

Злата ЗУКОВИЧ

Для тех, кто еще не успел запастись на зиму, они будут полезны.

Фото: Кристина Дейнеко

19 и 20 ноября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. В пресс-службе администрации города сообщают, что ярмарки пройдут в Ленинском, Орджоникидзевском и Октябрьском районах.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье на площади перед сквером «Волна» по улице Ахметова и на площади Орджоникидзе на улице Первомайской, 14.

Только в субботу в это же время пройдут ярмарки на территории разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по улице Султанова, на площади перед Дворцом Спорта по улице Р. Зорге, 41, а также на аллее по улице Рыльского, от дома № 33 по улице Гагарина до дома №14 по улице Рыльского.