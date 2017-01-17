|
17 января, вторник
|
КАЛЕЙДОСКОП
Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?// 17.01.2017
Стало известно почему форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк заговорил на башкирском языке.
После новогодних праздников в СМИ попало видео, в котором нападающий уфимского хоккейного клуба Линус Умарк пытается говорить на башкирском языке, а также пробует себя в качестве кураиста. Буквально в течение пары дней видео набрало более 200 тыс. просмотров, а федеральные СМИ включили новость в свои ленты.
Обсуждалось в СМИ и в народе несколько версий происходящего на видео: Умарк влюбился в уфимку и хочет сделать ей предложение, Умарк рекламирует предстоящий «Матч звезд» и еще несколько совсем фантастических вариантов.
- На самом деле это тизер к новой рекламной кампании Группы Компаний «Госстрой», которая называется «Здесь твой дом» и которая стартует 1 февраля, - поясняет официальный представитель застройщика Дмитрий Эйгенсон.
В след за разъяснением компания выпустила в СМИ серию видеороликов с нападающим «Салавата Юлаева», которые подтверждают причастность ГК «Госстрой» к нашумевшей истории.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?
17.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Квартиры с шикарным видом в экологичном районе Уфы. Предложение ограничено
16.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Видео: как делали вбросы на выборах в Башкирии
16.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейские нашли грабителя по лепесткам роз
16.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе зрители первыми увидят фильм «Три Икса. Мировое господство»
16.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью
16.01.2017 // ПЕРСОНА
Семен Елистратов: Я же человек, а не робот
16.01.2017 // ПУЛЬС
«Жилстройинвест» сдал в эксплуатацию новый комплекс «Тихая роща»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте