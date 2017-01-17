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КАЛЕЙДОСКОП

Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?

// 17.01.2017
Стало известно почему форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк заговорил на башкирском языке.

После новогодних праздников в СМИ попало видео, в котором нападающий уфимского хоккейного клуба Линус Умарк пытается говорить на башкирском языке, а также пробует себя в качестве кураиста. Буквально в течение пары дней видео набрало более 200 тыс. просмотров, а федеральные СМИ включили новость в свои ленты.

Обсуждалось в СМИ и в народе несколько версий происходящего на видео: Умарк влюбился в уфимку и хочет сделать ей предложение, Умарк рекламирует предстоящий «Матч звезд» и еще несколько совсем фантастических вариантов.

 - На самом деле это тизер к новой рекламной кампании Группы Компаний «Госстрой», которая называется «Здесь твой дом» и которая стартует 1 февраля, - поясняет официальный представитель застройщика Дмитрий Эйгенсон.

В след за разъяснением компания выпустила в СМИ серию видеороликов с нападающим «Салавата Юлаева», которые подтверждают причастность ГК «Госстрой» к нашумевшей истории. 

 

 

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