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16 декабря, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе может появиться свой городской зоопарк// 16.12.2016
Глава Башкирии считает, что подобный объект республике нужен
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Сегодня на личный прием граждан к главе Башкирии Рустэму Хамитову с идеей строительства городского зоопарка пришел уфимец Ильдус Гиззатуллин Подобные объекты в крупных городах – Ижевске, Екатеринбурге, Самаре, Казани – пользуются большой популярностью у населения. Как отметил житель Уфы зоопарк мотивирует у подрастающего поколения познавательную, образовательную активность, прививает любовь к животному миру и природе в целом. Ильдус Гиззатуллин сам готов по мере сил помогать реализации этого проекта.
Рустэм Хамитов сообщил, что вопрос о создании в Уфе современного зоопарка неоднократно обсуждался на уровне Правительства, городских властей, в том числе с участием потенциальных инвесторов.
Глава Башкирии отметил, что внимание и готовность жителей Уфы и республики содействовать реализации этого проекта очень важны.
– Нам надо объединять таких людей, как Вы, – резюмировал Рустэм Хамитов. – Тогда, надеюсь, за несколько лет мы сможем реализовать эту программу. Зоопарк республике нужен.
Руководитель региона дал поручения правительству республики и администрации Уфы подготовить перечень мероприятий, необходимых для начала строительства зоопарка.
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