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КАЛЕЙДОСКОП

В Уфе может появиться свой городской зоопарк

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.12.2016
Глава Башкирии считает, что подобный объект республике нужен

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Сегодня на личный прием граждан к главе Башкирии Рустэму Хамитову  с идеей строительства городского зоопарка пришел уфимец Ильдус Гиззатуллин  Подобные объекты в крупных городах – Ижевске, Екатеринбурге, Самаре, Казани – пользуются большой популярностью у населения. Как отметил житель Уфы  зоопарк мотивирует у подрастающего поколения познавательную, образовательную активность, прививает любовь к животному миру и природе в целом. Ильдус Гиззатуллин сам готов по мере сил помогать реализации этого проекта.

Рустэм Хамитов сообщил, что вопрос о создании в Уфе современного зоопарка неоднократно обсуждался на уровне Правительства, городских властей, в том числе с участием потенциальных инвесторов.

– Я сторонник того, чтобы в Уфе был зоопарк, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – И этот вопрос года три-четыре назад задавал в том числе уфимским властям. Сегодня предлагаются варианты размещения зоопарка, в частности, парк Калинина, территория около торгового центра «Мега». Я предлагал разместить этот зоопарк в Парке лесоводов. Но сегодня это земли, которыми распоряжается федеральный центр. Мы пытаемся закрепить их за муниципалитетом.

Глава Башкирии отметил, что внимание и готовность жителей Уфы и республики содействовать реализации этого проекта очень важны.

– Нам надо объединять таких людей, как Вы, – резюмировал Рустэм Хамитов. – Тогда, надеюсь, за несколько лет мы сможем реализовать эту программу. Зоопарк республике нужен.

Руководитель региона дал поручения правительству республики и администрации Уфы подготовить перечень мероприятий, необходимых для начала строительства зоопарка.

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