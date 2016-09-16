Девушки в Башкирии не получили обещанный за секс iPhone7

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчины предлагали новинку в обмен за интим.

Находчивые мужчины из Башкирии решили сыграть на алчности и наивности некоторых представительниц женского пола. Совсем недавно появился iPhone7 от компании Apple и мужчины пообещали девушкам новинку за проведенное с ними время.

В сообществе «Типичный Благовещенск» появилось описание нового метода обмана девушек. Некоторые «клюнули» и получили… китайские подделки.