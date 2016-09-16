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16 сентября, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
Девушки в Башкирии не получили обещанный за секс iPhone7// 16.09.2016
Мужчины предлагали новинку в обмен за интим.
Находчивые мужчины из Башкирии решили сыграть на алчности и наивности некоторых представительниц женского пола. Совсем недавно появился iPhone7 от компании Apple и мужчины пообещали девушкам новинку за проведенное с ними время.
В сообществе «Типичный Благовещенск» появилось описание нового метода обмана девушек. Некоторые «клюнули» и получили… китайские подделки.
Как сообщают наши коллеги из Ufa-Room, кое-кто даже предлагает писать заявления в полицию на таких недобросовестных
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