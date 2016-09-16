Башгидромет рассказал, какая погода ждет Башкирию в ближайшие выходные

Ольга КОРЗИК

Местами ожидаются дожди.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о том, какая погода ожидается с 16 по 18 сентября.

Так, по данным метеорологов, 16 сентября будет небольшой дождь местами до умеренного. Температура воздуха ночью - +2, +7, днем - +11, +16.

17 и 18 сентября ожидаются небольшие дожди, ветер западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет - +2, +7, ночью - +11, +16.