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16 сентября, пятница
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КАЛЕЙДОСКОП
Башгидромет рассказал, какая погода ждет Башкирию в ближайшие выходные// 16.09.2016
Местами ожидаются дожди.
Фото: Кристина Дейнеко
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о том, какая погода ожидается с 16 по 18 сентября.
Так, по данным метеорологов, 16 сентября будет небольшой дождь местами до умеренного. Температура воздуха ночью - +2, +7, днем - +11, +16.
17 и 18 сентября ожидаются небольшие дожди, ветер западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет - +2, +7, ночью - +11, +16.
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