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КАЛЕЙДОСКОП
Федеральная резервная система США в фокусе внимания текущей недели// 16.02.2017
Готовность решительно перейти к нормализации денежно-кредитной политики может подтолкнуть доллар к новым высотам.
Полугодовой отчет главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен перед обоими палатами Конгресса США будет под пристальным вниманием участников финансовых рынков. Также на неделе состоятся выступления нескольких руководителей ФРС, что позволит составить представление о перспективах монетарной политики в США. Встреча президента США Дональда Трампа и премьер- министра Японии Синдзо Абе, прошедшая на выходных, оказала позитивное влияние на рынки. Саммит закончился без громких заявлений и развеял опасения жестких высказываний Трампа в отношении торговли, валюты и вопросов безопасности. Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров, считает, что при этом доллар США с конца прошлой недели ощущает поддержку обещаний Трампа представить в ближайшее время «феноменальный» план налоговых реформ.
В целом, обещание Трампа относительно кардинальных фискальных реформ несет с собой асимметричные риски резких движений на валютном рынке, Таким образом, напряжение и диапазон колебаний основных мировых валют может нарастать по мере приближения момента икс.
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