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КАЛЕЙДОСКОП

Федеральная резервная система США в фокусе внимания текущей недели

// 16.02.2017
Готовность решительно перейти к нормализации денежно-кредитной политики может подтолкнуть доллар к новым высотам.

Полугодовой отчет главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен перед обоими палатами Конгресса США будет под пристальным вниманием участников финансовых рынков. Также на неделе состоятся выступления нескольких руководителей ФРС, что позволит составить представление о перспективах монетарной политики в США. Встреча президента США Дональда Трампа и премьер- министра Японии Синдзо Абе, прошедшая на выходных, оказала позитивное влияние на рынки. Саммит закончился без громких заявлений и развеял опасения  жестких высказываний Трампа в отношении торговли, валюты и вопросов безопасности.  Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров, считает, что при этом доллар США с конца прошлой недели ощущает поддержку обещаний Трампа представить в ближайшее время «феноменальный» план налоговых реформ.

- На локальном рынке рубль продолжил победное шествие. Пара доллар/рубль почти каждый день обновляла локальные минимумы. Уровень 58 рублей за единицу американской валюты стал привычным уровнем  притяжения на фоне стабильной нефти и притока иностранного капитала на российские рынки.  Основной фокус внимания наступившей недели – выступление главы ФРС  Джанет Йеллен в Конгрессе во вторник и в среду, - подчеркнул Максим Саттаров. -  Сейчас у ФРС мало новой экономической информации и, скорее всего, регулятор не будет  торопиться с повышением ставок, учитывая вялый рост доходов в январе.  Но готовность решительно перейти к нормализации денежно-кредитной политики, если не через изменение ставки, то через сокращение баланса ФРС, может подтолкнуть доллар к новым высотам. На международном рынке индекс доллара DXY ICE (стоимость американской валюты к корзине валют) может вновь устремиться выше отметки 101.00. Для основной валютной пары евро/доллар это будет означать снижение к  1.06 с возможным продолжением к отметке 1,0525.  Также можно будет наблюдать усиление доллара против японской иены и британского фунта. Пара доллар/иена нацелена протестировать уровни 114 и 115. Британский фунт может опуститься до отметки 1,24. На локальном рынке, вероятно, также формируется дно. Уровень 57,50 в  паре доллар/рубль является сильной поддержкой. Но основной сценарий  подразумевает консолидацию в диапазоне 58-59 рублей за единицу американской валюты.

В целом, обещание Трампа относительно кардинальных фискальных реформ несет с собой асимметричные риски резких движений на валютном рынке, Таким образом, напряжение и диапазон колебаний основных мировых валют может нарастать по мере приближения момента икс. 

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