Количество безработных с высшим образованием увеличилось

Злата ЗУКОВИЧ

Острая нехватка сотрудников наблюдается в биологической и сельскохозяйственной областях и области здравоохранения.

Фото: mil.ru

Как сообщает Ufa-Room со ссылкой на Полит.Ру, количество безработных с высшим образованием выросло с 2015 года почти на 20 процентов. Глава счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что нужда в сотрудниках с «вышкой» к окончанию 2015 года составляла 186 тысяч человек. Острая нехватка сотрудников наблюдается в биологической и сельскохозяйственной областях и области здравоохранения.

Так, специалисты, получившие высшее медицинское образование, трудоустраиваются на 97 процентов, несмотря на то, что в прошлом году цифры приема в мед. ВУЗы были уменьшены на 13 процентов. Контрольные цифры приема в образовании и педагогики выросли на три процента и сейчас необходимость в них уменьшена.