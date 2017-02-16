Девочку с пороком сердца из Башкирии спасли

Злата ЗУКОВИЧ

Необходимую сумму собрали за 10 дней.

Камилле Киньягуловой из Башкирии 10 лет. Раньше она жила в детском доме, сейчас живет в интернате №2 в Туймазах. Когда ей было семь, у нее обнаружили врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Врачи сказали, что нужна срочная операция, поскольку дефект увеличивался.

Сейчас для операции собрана вся необходимая сумма - 339200 рублей. Директор коррекционной школы-интерната №2 в Туймазах Савия Гарипова благодарит всех за помощь.