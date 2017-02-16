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КАЛЕЙДОСКОП
Девочку с пороком сердца из Башкирии спасли// 16.02.2017
Необходимую сумму собрали за 10 дней.
Камилле Киньягуловой из Башкирии 10 лет. Раньше она жила в детском доме, сейчас живет в интернате №2 в Туймазах. Когда ей было семь, у нее обнаружили врожденный порок сердца – открытый артериальный проток. Врачи сказали, что нужна срочная операция, поскольку дефект увеличивался.
Сейчас для операции собрана вся необходимая сумма - 339200 рублей. Директор коррекционной школы-интерната №2 в Туймазах Савия Гарипова благодарит всех за помощь.
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