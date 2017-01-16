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16 января, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе временно отключат воду в нескольких домах// 16.01.2017
В Ленинском районе будут врезать вынос водопровода.
В среду, 18 января, с 11:00 до 23:00 будет отключена горячая и холодная вода в домах №3,4 и 6 по улице Ак-Идель и доме №1/1 на улице Лесозаводской в Ленинском районе Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города.
Отключение воды связано с отключением водопроводной линии Д-150 для врезки выноса вновь построенного водопровода Д 100, 50 мм на ЦТП № 431 по ул. Лесозаводская, 1/1.
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