В Уфе временно отключат воду в нескольких домах

Злата ЗУКОВИЧ

В Ленинском районе будут врезать вынос водопровода.

В среду, 18 января, с 11:00 до 23:00 будет отключена горячая и холодная вода в домах №3,4 и 6 по улице Ак-Идель и доме №1/1 на улице Лесозаводской в Ленинском районе Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отключение воды связано с отключением водопроводной линии Д-150 для врезки выноса вновь построенного водопровода Д 100, 50 мм на ЦТП № 431 по ул. Лесозаводская, 1/1.