Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Уфе

Ольга КОРЗИК

Чуть больше, чем их коллеги в Омске.

Эксперты рекрутингового портала Superjob подсчитали какую заработную плату готовы платить агентства по организации праздников актерам и аниматорам на роли главных новогодних персонажей.

Уфа вошла в топ-10 по среднему уровню оплаты. Так, уфимским Дедам Морозам и Снегурочкам в среднем предлагают заработную плату в размере от 500 до 1,1 тыс. руб. за поздравление.

Самые «дорогие» главные герои новогодних праздников в Москве, где им предлагают в среднем заработную плату в размере от 1 до 2 тыс. руб. На втором месте северная столица России – Санкт-Петербург (800 руб. – 1,6 тыс. руб.), на третьем – Екатеринбург (от 700 руб. до 1,4 тыс. руб.).

В Новосибирске готовы платить от 650 руб. -1,3 тыс. руб., Нижнем Новгороде – 660 руб. – 1,2 тыс. руб., в Казани – от 600 руб. до 1,1 тыс. руб., Ростове-на-Дону – от 600 до 1,3 тыс. руб., Самаре – от 600 до 1,2 тыс. руб.

Ниже, чем в Уфе заработная плата только в Омске – от 500 руб. до 1 тыс. руб.

При этом, как отмечают эксперты эти суммы действительны только в пред- и посленовогодний новогодний период. Как, правило, в ночь на 31 декабря уровень заработной платы значительно увеличивается.

Несомненным преимуществом для кандидата на эту вакансию станет театральное образование и опыт работы с детьми, но найдется и работа для творческих и артистичных людей без опыта. Некоторые работодатели проводят предварительное обучение. Главные качества кандидатов – это доброжелательность и мобильность.

Костюмы, как правило, работодатели предоставляют сами, но если у вас есть свои, а еще и сценарий – это преимущество.

Средний возраст российского Дед Мороза – 33 года, 56% из них имеют высшее образование. Для 63% из них – это подработка, для остальных – способ заработать в отсутствие основной работы.

Средний возраст Снегурочки – 27 лет. Две трети из них с высшим образованием, у 3 из 5 есть постоянная работы.