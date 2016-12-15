"Яндекс" научился предсказывать уфимскую погоду

Злата ЗУКОВИЧ

…и стал точнее, чем Гисметео.

Благодаря развитию технологий нейронных сетей, Яндекс научился предсказывать погоду на ближайшие два часа с интервалом в 10 минут, сообщает Ufa-Room.

В отличие от Гисметео, на котором интервал предсказаний составляет три часа, Яндекс позволяет узнать, кончится ли дождь через пять минут и начнется ли снегопад через десять. Снимки облаков поступают от метеорадаров каждые десять минут, а механизм на основе нейронных сетей, обрабатывая кадры выдает точный прогноз погоды в России и, в частности, в Уфе.