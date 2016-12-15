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15 декабря, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
Этой ночью холоднее всего было у пещеры Шульган-Таш - Башгидромет// 15.12.2016
Метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд декабря
Фото: Кристина Дейнеко
Башгидромет сообщил о том, что в республике в очередной раз установлен новый температурный рекорд. Ночью 15 декабря на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура – 31,9°С. Ниже температура была зафиксирована в 2009 году -31,6°С.
На метеостанции Уфа-Аэропорт столбик термометра опустился до -30,1°С, в городе было теплее – на посту Гидрометцентра было зафиксировано -23,6°С.
Метеорологи отмечают, что прошедшая ночь в большинстве районов была морознее предыдущей, минимальная температура воздуха понижалась до -25, -32°С, на метеостанции Белорецк столбик термометра опустился до -33,9°С, Кананикольское (Зилаирский район) до -34,9°С.
Самую низкую температуру -37,8°С зарегистрировала автоматическая метеорологическая станция Шульган-Таш (Бурзянский район).
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