Этой ночью холоднее всего было у пещеры Шульган-Таш - Башгидромет

Ольга КОРЗИК

Метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд декабря

Фото: Кристина Дейнеко

Башгидромет сообщил о том, что в республике в очередной раз установлен новый температурный рекорд. Ночью 15 декабря на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура – 31,9°С. Ниже температура была зафиксирована в 2009 году -31,6°С.

На метеостанции Уфа-Аэропорт столбик термометра опустился до -30,1°С, в городе было теплее – на посту Гидрометцентра было зафиксировано -23,6°С.

Метеорологи отмечают, что прошедшая ночь в большинстве районов была морознее предыдущей, минимальная температура воздуха понижалась до -25, -32°С, на метеостанции Белорецк столбик термометра опустился до -33,9°С, Кананикольское (Зилаирский район) до -34,9°С.

Самую низкую температуру -37,8°С зарегистрировала автоматическая метеорологическая станция Шульган-Таш (Бурзянский район).