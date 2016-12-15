15 декабря, четверг
КАЛЕЙДОСКОП

Этой ночью холоднее всего было у пещеры Шульган-Таш - Башгидромет

Ольга КОРЗИК // 15.12.2016
Метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд декабря

Фото: Кристина Дейнеко

Башгидромет сообщил о том, что в республике в очередной раз установлен новый температурный рекорд. Ночью 15 декабря на метеостанции Уфа-Дема была зафиксирована температура – 31,9°С. Ниже температура была зафиксирована в 2009 году  -31,6°С.

На метеостанции Уфа-Аэропорт столбик термометра опустился до -30,1°С, в городе было теплее – на посту Гидрометцентра было зафиксировано -23,6°С.

Метеорологи отмечают, что прошедшая ночь в большинстве районов была морознее предыдущей, минимальная температура воздуха понижалась до -25, -32°С, на метеостанции Белорецк столбик термометра опустился до -33,9°С,  Кананикольское (Зилаирский район) до -34,9°С.

Самую низкую температуру -37,8°С  зарегистрировала автоматическая метеорологическая станция Шульган-Таш  (Бурзянский район).

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