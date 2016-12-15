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15 декабря, четверг
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КАЛЕЙДОСКОП
У уфимских девчонок и мальчишек появилась возможность бесплатно сходить в кино// 15.12.2016
Сеть кинокомплексов «Планета кино» разыгрывает билеты на мультфильм о новых приключениях трех богатырей.
Сеть кинокомплексов «Планета Кино» объявила конкурс, благодаря которому девчонки и мальчишки Уфы могут попасть на волшебный праздник, встретиться с Дедом Морозом и первым увидеть мультфильм о новых приключениях трех богатырей «Три богатыря и морской царь».
Для участия в конкурсе необходимо написать письмо на адрес [email protected]. С ответом на вопрос: «Почему ты любишь кино?». Отвечая на этот вопрос, ты можешь использовать все свои таланты: нарисовать рисунок, написать сочинение или стихотворение и т.д.
23 декабря «Планета кино» отберет 50 самых интересных писем и пригласит их авторов вместе с мамой или папой на волшебный праздник.
В конкурсе могут принять участие мальчишки и девчонки до 12 лет.
Принимаются фотографии рисунков, поделок, видеоролики с исполнением стихотворений или песен. В письме обязательно нужно указать контактные данные, имя и возраст участника. Пригласительный на праздник действует на ребенка и одного сопровождающего.
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