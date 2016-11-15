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КАЛЕЙДОСКОП

Эксперты составили среднестатистический "портрет" самоубийцы в Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА // 15.11.2016
Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.

Среднестатистический самоубийца в Башкирии - это мужчина от 30 до 40 лет, житель сельской местности, со средне-специальным образованием, безработный и употребляющий алкоголь. Такой "портрет" составили специалисты Республиканского клинического психотерапевтического центра по итогам анализа статистических данных. 
Всего с начала года в республике совершено 914 суицидов, 31 их них - несовершеннолетними. Мужчины в общем числе самоубийств составляют до 70 процентов. В 40 процентах случаев они находились в состоянии алкогольного опьянения. У женщин этот показатель составляет 10 процентов. 
Основные причины, по данным аналитиков, - это внутрисемейные и внутриличностные конфликты, а также социально-бытовые условия. При этом в помощи психиатра нуждались менее одного процента всех самоубийц. 
Что касается географии суицидов, то хуже всего ситуация в Мишкинском, Хайбуллинском, Шаранском, Илишевском, Зианчуринском, Баймакском, Аскинском, Архангельском, Кугарчинском районах. Города Уфа, Стерлитамак, Уфа, Октябрьский, а также Белокатайский и Уфимский районы, по данным экспертов, находятся в пограничной зоне.

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