Наталья КУЗНЕЦОВА

Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.

Среднестатистический самоубийца в Башкирии - это мужчина от 30 до 40 лет, житель сельской местности, со средне-специальным образованием, безработный и употребляющий алкоголь. Такой "портрет" составили специалисты Республиканского клинического психотерапевтического центра по итогам анализа статистических данных.

Всего с начала года в республике совершено 914 суицидов, 31 их них - несовершеннолетними. Мужчины в общем числе самоубийств составляют до 70 процентов. В 40 процентах случаев они находились в состоянии алкогольного опьянения. У женщин этот показатель составляет 10 процентов.

Основные причины, по данным аналитиков, - это внутрисемейные и внутриличностные конфликты, а также социально-бытовые условия. При этом в помощи психиатра нуждались менее одного процента всех самоубийц.

Что касается географии суицидов, то хуже всего ситуация в Мишкинском, Хайбуллинском, Шаранском, Илишевском, Зианчуринском, Баймакском, Аскинском, Архангельском, Кугарчинском районах. Города Уфа, Стерлитамак, Уфа, Октябрьский, а также Белокатайский и Уфимский районы, по данным экспертов, находятся в пограничной зоне.