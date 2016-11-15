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КАЛЕЙДОСКОП
Эксперты составили среднестатистический "портрет" самоубийцы в Башкирии// 15.11.2016
Они проанализировали возрастные, социальные и психологические критерии.
Среднестатистический самоубийца в Башкирии - это мужчина от 30 до 40 лет, житель сельской местности, со средне-специальным образованием, безработный и употребляющий алкоголь. Такой "портрет" составили специалисты Республиканского клинического психотерапевтического центра по итогам анализа статистических данных.
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