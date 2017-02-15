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КАЛЕЙДОСКОП

Рустэм Хамитов: В Башкирии продолжается «экологическое хулигантство»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 15.02.2017
По мнению главы региона под покровом ночи в атмосферу выбрасывается что – то совершенно ненужное.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Экологическая ситуация в республике, да и в стране стабилизирована. Сегодня можно говорить о том, что пускай мы находимся на достаточно высоком уровне с точки зрения загрязнения, техногенного давления, но эта ситуация стабильна. Об этом вчера, 14 февраля на коллегии минприроды республики заявил Рустэм Хамитов.  Однако, как отметил глава региона в Башкирии «продолжается «экологическое хулиганство», когда под покровом ночи в атмосферу сбрасывается что-то совершенно ненужное, когда в лесопосадки вывозится бытовой, строительный или производственный мусор и т.д.

- Это хулиганство набирает обороты. Понятно, что здесь работают законы рынка, и люди пытаются минимизировать свои издержки. Хотя на самом деле, по моему ощущению, решение экологических, природоохранных вопросов стоит не так дорого, - считает Рустэм Хамитов. -  Когда мы начинаем требовать у промышленников решения этих задач, слышим в ответ: «Это дорого, невозможно, у нас нет ресурсов». Давайте вместе с вами посчитаем на очень простом примере – очистные сооружения «Башнефти», современные, принимающие все стоки, очищающие их до нормативной глубины. В этом году их введут в эксплуатацию. Цена вопроса – 6 млрд рублей. Ежегодная прибыль этой компании (это тоже широко известные цифры) – примерно 100 млрд рублей. Прослужат эти очистные сооружения минимум 30 лет. Пускай ежегодно затраты на эксплуатацию, которые несёт с собой работа этих сооружений, составят 200 млн рублей. За 30 лет это ещё 6 млрд рублей. Итого – 12 млрд рублей. А прибыль за 30 лет составит 3 трлн рублей. То есть затраты на очистные сооружения будут меньше одного процента прибыли. Поэтому реально, когда говорят о том, что «не можем, невозможно построить, плохая экономика», на самом деле это не так.

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