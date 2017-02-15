Рустэм Хамитов: В Башкирии продолжается «экологическое хулигантство»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По мнению главы региона под покровом ночи в атмосферу выбрасывается что – то совершенно ненужное.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Экологическая ситуация в республике, да и в стране стабилизирована. Сегодня можно говорить о том, что пускай мы находимся на достаточно высоком уровне с точки зрения загрязнения, техногенного давления, но эта ситуация стабильна. Об этом вчера, 14 февраля на коллегии минприроды республики заявил Рустэм Хамитов. Однако, как отметил глава региона в Башкирии «продолжается «экологическое хулиганство», когда под покровом ночи в атмосферу сбрасывается что-то совершенно ненужное, когда в лесопосадки вывозится бытовой, строительный или производственный мусор и т.д.