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15 февраля, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
Рустэм Хамитов: В Башкирии продолжается «экологическое хулигантство»// 15.02.2017
По мнению главы региона под покровом ночи в атмосферу выбрасывается что – то совершенно ненужное.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Экологическая ситуация в республике, да и в стране стабилизирована. Сегодня можно говорить о том, что пускай мы находимся на достаточно высоком уровне с точки зрения загрязнения, техногенного давления, но эта ситуация стабильна. Об этом вчера, 14 февраля на коллегии минприроды республики заявил Рустэм Хамитов. Однако, как отметил глава региона в Башкирии «продолжается «экологическое хулиганство», когда под покровом ночи в атмосферу сбрасывается что-то совершенно ненужное, когда в лесопосадки вывозится бытовой, строительный или производственный мусор и т.д.
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