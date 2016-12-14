В Уфе побит 70-летний температурный рекорд

Ольга КОРЗИК

Температура воздуха снизилась до - 30° С.

Фото: Кристина Дейнеко

Ночью 14 ноября был перекрыт абсолютный температурный максимум на метеостанции Уфа-Дема, - сообщает Башгидромет. Стрелка термометра опустилась до - 30° С. Предыдущий температурный минимум был отмечен в 1948 году. Тогда стрелка показывала -29,4°С.

На посту Гидрометцентра температура воздуха этой ночью понижалась до -22,7°С, на метеостанции Уфа-Аэропорт – до -27,9°С.

В республике отмечалось снижение температуры до -24, -29°С, в отдельных центральных и восточных районах до -30,-32,2°С (Тукан, Белорецкий район).