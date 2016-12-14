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14 декабря, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе побит 70-летний температурный рекорд// 14.12.2016
Температура воздуха снизилась до - 30° С.
Фото: Кристина Дейнеко
Ночью 14 ноября был перекрыт абсолютный температурный максимум на метеостанции Уфа-Дема, - сообщает Башгидромет. Стрелка термометра опустилась до - 30° С. Предыдущий температурный минимум был отмечен в 1948 году. Тогда стрелка показывала -29,4°С.
На посту Гидрометцентра температура воздуха этой ночью понижалась до -22,7°С, на метеостанции Уфа-Аэропорт – до -27,9°С.
В республике отмечалось снижение температуры до -24, -29°С, в отдельных центральных и восточных районах до -30,-32,2°С (Тукан, Белорецкий район).
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