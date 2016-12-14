14 декабря, среда
КАЛЕЙДОСКОП

Сегодня наблюдалось последнее суперлуние в году

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.12.2016
Луна казалась огромной в районе шести часов утра.

14 декабря около шести часов утра жители республики могли видеть последнее в этом году суперлуние. Спутник земли казался крупнее и на 30 процентов ярче, поскольку приблизился к земле на максимально близкое расстояние, как сообщает «Башинформ».

Астрономы считают, что яркая луна затмила метеорный поток Геминиды, который сейчас находится на пике активности. Это суперлуние было третьим за 2016 год. Такое же явление было 16 октября и 14 ноября.

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