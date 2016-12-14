|
14 декабря, среда
|
КАЛЕЙДОСКОП
Сегодня наблюдалось последнее суперлуние в году// 14.12.2016
Луна казалась огромной в районе шести часов утра.
14 декабря около шести часов утра жители республики могли видеть последнее в этом году суперлуние. Спутник земли казался крупнее и на 30 процентов ярче, поскольку приблизился к земле на максимально близкое расстояние, как сообщает «Башинформ».
Астрономы считают, что яркая луна затмила метеорный поток Геминиды, который сейчас находится на пике активности. Это суперлуние было третьим за 2016 год. Такое же явление было 16 октября и 14 ноября.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Девушка из Башкирии сняла уже три фильма
14.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу
14.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Ирек Ялалов: Уфу покроют «сети» малых и больших точек притяжения
14.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Опубликована видеозапись начала пожара в памятнике архитектуры в башкирском Белорецке
14.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе ведется строительство ледовых городков
14.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»
13.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что стоит за бунтом депутатов Кугарчинского района Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте