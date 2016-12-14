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КАЛЕЙДОСКОП

Ирек Ялалов: Уфу покроют «сети» малых и больших точек притяжения

Ольга КОРЗИК // 14.12.2016
Такие данные озвучил сити-менеджер города Ирек Ялалов.

Фото: Администрация Уфа

В Уфе за последние четыре года создано 17 новых и благоустроено 28 существующих зон отдыха. Такие данные на парламентских слушаниях в Государственной доме озвучил сити-менеджер Ирек Ялалов. По его словам, в настоящее время в разработке дизайнеров находится еще около 70 таких проектов.

Господин Ялалов рассказал, что благоустройство общественных пространств в Уфе реализуется в рамках концепции «Город в парке». Таким образом, в каждом районе города планируется создать зоны отдыха с прогулочными аллеями, архитектурными формами, фонтанами, игровыми площадками и пунктами общепита.

- В перспективе планируется покрыть весь город «сетью» малых и больших точек притяжения. Все они будут связаны между собой пешеходными велосипедными дорожками, протяженностью в сотни километров, - отмечается в сообщении пресс-службы администрации города. 

Ирек Ялалов также сообщил, что решается задача развития массового спорта. Для этого создаются плоскостные спортивные сооружения шаговой доступности. Всего за 4 года в городе  появилось 130 таких объектов, в том числе турниковые комплексы, универсальные спортивные площадки, площадки для занятий отдельными видами спорта и т.д.

Особой популярностью у уфимцев, по словам Ялалова, пользуются «Тропы здоровья», которые предназначены для круглогодичных пеших прогулок, занятий спортом. Как правило, они располагаются в парках и лесных массивах города и представляют собой замкнутые трассы, протяженностью от 500 метров до 3 километров. Всего в городе насчитывается более десяти таких объектов.

Кроме этого власти города решили активно задействовать потенциал школ города, где функционируют 269 открытых спортивных площадок.

- Мы приняли решение, что они не должны пустовать во внеурочное время. Плоскостные спортивные сооружения образовательных учреждений находятся в шаговой доступности. Значит, должны использоваться жителями близлежащих домов, – пояснил Ирек Ялалов. – Сегодня активизирована работа по благоустройству этих территорий.

                                                                                                                                      

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