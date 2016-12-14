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14 декабря, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии за 11 месяцев родилось более 44 тысяч детей// 14.12.2016
Мальчиков родилось больше, чем девочек.
В Башкирии за 11 месяцев этого года родилось 44,42 тыс. детей, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования РФ. В республике, как в целом по России, рождается больше мальчиков: с января по ноябрь их в регионе родилось 22,9 тыс., а девочек – 21,52 тыс. Двойни появились на свет у 491 мамы, а тройни – у шестерых. Средний возраст матерей – 29 лет.
Средний рост малышей составляет – 52 см, средний вес – 3,3 кг.
В фонде отмечают, что в республике все больше рождаются вторые и более дети. Количество матерей, родивших второго ребенка, составляет – 43,5% от общего количества рожениц, а третьего и более детей – 20,5%.
На родовые сертификаты в регионе за этот период выделено более 522 млн руб.
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