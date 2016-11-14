14 ноября, понедельник
КАЛЕЙДОСКОП

В Ленинском районе Уфы отключат свет

Злата ЗУКОВИЧ // 14.11.2016
Пройдет ремонт трансформаторной подстанции.

Завтра, 15 ноября с 9:30 до 15:00  в Уфе будет отключен светв Ленинском районе в связи с ремонтом оборудования. Электроэнергии не будет в следующих домах:

  • ул. Чернышевского, с 6 по 14/1
  • ул. Лесопильная, с 18 по 22, 19, 23
  • ул. Аральская, с 23 по 27, 33, 35, с 24 по 30
  • ул. Комлева, с 1 по 9, с 2 по 4
  • ул. Леваневского, с 3 по 21, с 6 по 18
  • ул. Сенная, 8/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5
  • ул. Гончарная, с 3 по 17, с 6 по 18, 2, 8, 10
  • ул. Султанова, с 29 по 33.
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