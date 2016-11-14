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14 ноября, понедельник
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КАЛЕЙДОСКОП
В Ленинском районе Уфы отключат свет// 14.11.2016
Пройдет ремонт трансформаторной подстанции.
Завтра, 15 ноября с 9:30 до 15:00 в Уфе будет отключен светв Ленинском районе в связи с ремонтом оборудования. Электроэнергии не будет в следующих домах:
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