В Ленинском районе Уфы отключат свет

10.11.2016

В Калининском районе Уфы временно отключат воду Холодной воды не будет в связи с заменой водопроводной трубы.

05.11.2016

55% водителей Башкирии оправдывают взяточничество среди инспекторов ДПС Больше половины автолюбителей Башкирии готовы брать взятки будучи инспекторами ДПС

02.11.2016

В Уфе частично перекроют движение на трех улицах Движение на одной из улиц будет ограничено до 27 декабря.