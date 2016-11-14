|
14 ноября, понедельник
|
КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25// 14.11.2016
Днем столбик термометра поднимется до – 8°.
В Башкирии ожидается резкое снижение температуры, следует из данных Башгидромета.
В понедельник, 14 ноября, по Башкирии температура ночью составит -8,-13°, по северо-востоку термометра поднимется до -6,-11°, местами до -16°. Местами снег. Ветер восточный умеренный, на дорогах гололедица.
Во вторник, 15 ноября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -10,-15°, в северных и восточных районах -20,-25°, днем -8,-13°, местами -16,-21°;
В среду, 16 ноября, ночью столбик термометра упадет до -10,-15°, в северных и восточных районах до -20,-25°, днем -8,-13°, местами -16,-21°; 1 Осадков не ожидается, на отдельных участках дорог гололедица.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Зачарованный Бурзян
14.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25
13.11.2016 // МОЛНИЯ
В уфимской Черниковке загорелась квартира
13.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии птицефабрику «Чермасан» продают за 30,64 миллиона
13.11.2016 // СПОРТ
Игроки «Салавата Юлаева» рассказали о своих впечатлениях о матче с «Ак барсом»
13.11.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ак барс»
13.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Страшная авария в Уфе: легковушка снесла дерево и автомобили
13.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии курсы основ ислама и православия не пользуются популярностью
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте