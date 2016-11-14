В Башкирии резко похолодает: в отдельных районах ожидается до - 25

Ольга КОРЗИК

Днем столбик термометра поднимется до – 8°.

В Башкирии ожидается резкое снижение температуры, следует из данных Башгидромета.

В понедельник, 14 ноября, по Башкирии температура ночью составит -8,-13°, по северо-востоку термометра поднимется до -6,-11°, местами до -16°. Местами снег. Ветер восточный умеренный, на дорогах гололедица.

Во вторник, 15 ноября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -10,-15°, в северных и восточных районах -20,-25°, днем -8,-13°, местами -16,-21°;

В среду, 16 ноября, ночью столбик термометра упадет до -10,-15°, в северных и восточных районах до -20,-25°, днем -8,-13°, местами -16,-21°; 1 Осадков не ожидается, на отдельных участках дорог гололедица.