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14 сентября, среда
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КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе// 14.09.2016
Все тонкости организации.
Когда человек умирает, его тело необходимо в течение одного-трех дней предать земле. Однако родные и близкие умершего в это время обычно пребывают в глубоком унынии. В таком состоянии крайне тяжело, а порой и невозможно решать любые бытовые вопросы.
Именно поэтому в последние годы все заботы по организации похорон скорбящие родственники передают специальным ритуальным агентствам. Но чтобы не нарваться на мошенников, крайне важно обращаться в фирмы, имеющие большой опыт.
Одна из таких - салон ритуальных услуг "Вознесение", который успешно работает на рынке похоронных услуг уже 16 лет.
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