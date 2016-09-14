Похороны в Уфе

Все тонкости организации.

Когда человек умирает, его тело необходимо в течение одного-трех дней предать земле. Однако родные и близкие умершего в это время обычно пребывают в глубоком унынии. В таком состоянии крайне тяжело, а порой и невозможно решать любые бытовые вопросы.

Именно поэтому в последние годы все заботы по организации похорон скорбящие родственники передают специальным ритуальным агентствам. Но чтобы не нарваться на мошенников, крайне важно обращаться в фирмы, имеющие большой опыт.

Одна из таких - салон ритуальных услуг "Вознесение", который успешно работает на рынке похоронных услуг уже 16 лет.

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