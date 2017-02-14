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КАЛЕЙДОСКОП

Кадеты Башкири помогут китайским ребятам освоить военную науку

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 14.02.2017
В Перми проходит XV Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!»

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

В Пермский кадетский корпус съехались около 40 делегаций из 20 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии. Второй год в слете участвует сборная Университета г. Наньчан из Китая. А еще пермяки уже третий год тепло принимают команды из Донецка и Луганска, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии. Башкирский кадетский корпус представляют 10 старшеклассников. На Слете ребятам предстоит справиться с непростой задачей – адаптироваться к новым бытовым условиям - юные патриоты будут жить в лесу в палаточном лагере. Вместе с зарубежными командами кадеты из Башкортостана примут участие в практических занятиях по огневой и тактической подготовке. В рамках слета «Равнение на Победу!» по традиции пройдут показательные выступления бойцов отрядов особого назначения силовых ведомств Прикамья и Авиаотряда Федеральной службы войск нацгвардии России по Пермскому краю. Завершатся сборы военно-прикладной эстафетой.

 

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