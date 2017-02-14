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КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ОНФ презентует проект «Генеральная уборка»// 14.02.2017
Каждый житель региона может добавить обнаруженную незаконную свалку в интерактивную карту
На этой неделе региональное отделение Общероссийского народного фронта в Башкирии презентует проект «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», который создан по результатам обсуждения проблемы незаконных свалок в России на «Форуме действий» ОНФ в 2016 году, сообщает пресс-служба местного отделения ОНФ
По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загира Хакимова, каждый житель республики может принять участие в экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка», в рамках которого начал действовать открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», расположенный по адресу kartasvalok.ru.
Эксперт ОНФ Мурад Шафиков считает, что в Год экологии предстоит большая работа по ликвидации несанкционированных свалок и формированию экологической культуры населения.
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