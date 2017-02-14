В Башкирии ОНФ презентует проект «Генеральная уборка»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Каждый житель региона может добавить обнаруженную незаконную свалку в интерактивную карту

На этой неделе региональное отделение Общероссийского народного фронта в Башкирии презентует проект «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», который создан по результатам обсуждения проблемы незаконных свалок в России на «Форуме действий» ОНФ в 2016 году, сообщает пресс-служба местного отделения ОНФ

По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загира Хакимова, каждый житель республики может принять участие в экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка», в рамках которого начал действовать открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», расположенный по адресу kartasvalok.ru.

- Ситуация с незаконными полигонами и свалками настолько критическая, что решить ее можно только общими усилиями. Это как раз тот случай, когда необходима консолидация сил органов власти, общественных организаций и населения. Поэтому мы призываем жителей республики сообщать о стихийных местах сбора мусора, - считает Хакимов. - Все они будут размещены на «Интерактивной карте свалок». Таким образом, мы не только привлечем внимание органов власти всех уровней, но и инициируем уборку свалок и внесем свой вклад в улучшение санитарного состояния региона.

Эксперт ОНФ Мурад Шафиков считает, что в Год экологии предстоит большая работа по ликвидации несанкционированных свалок и формированию экологической культуры населения.