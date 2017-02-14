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КАЛЕЙДОСКОП

В Башкирии ОНФ презентует проект «Генеральная уборка»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.02.2017
Каждый житель региона может добавить обнаруженную незаконную свалку в интерактивную карту

На этой неделе региональное отделение Общероссийского народного фронта в Башкирии презентует проект  «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», который  создан по результатам обсуждения проблемы незаконных свалок в России на «Форуме действий» ОНФ в 2016 году, сообщает пресс-служба местного отделения ОНФ

По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загира Хакимова, каждый житель республики может принять участие в экологическом проекте ОНФ «Генеральная уборка», в рамках которого начал действовать открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», расположенный по адресу kartasvalok.ru.

- Ситуация с незаконными полигонами и свалками настолько критическая, что решить ее можно только общими усилиями. Это как раз тот случай, когда необходима консолидация сил органов власти, общественных организаций и населения. Поэтому мы призываем жителей республики сообщать о стихийных местах сбора мусора, - считает Хакимов. - Все они будут размещены на «Интерактивной карте свалок». Таким образом, мы не только привлечем внимание органов власти всех уровней, но и инициируем уборку свалок и внесем свой вклад в улучшение санитарного состояния региона.

Эксперт ОНФ Мурад Шафиков считает, что в Год экологии предстоит большая работа по ликвидации несанкционированных свалок и формированию экологической культуры населения.

- Только по официальным данным министерства экологии и природопользования Башкортостана в регионе насчитывается около 2 тыс. 700 незаконных мест складирования отходов. Но мы уверены, что в действительности их больше. Официальные данные зачастую разнятся с фактическими. Планируем привлечь к работе по выявлению незаконных свалок активистов ОНФ, общественные организации и просто неравнодушных людей. Нельзя забывать о том, что важно не только выявлять, но и принимать меры по ликвидации свалок, контролировать, как исполнительная власть выполняет свои задачи по решению проблемы, – считает эксперт ОНФ.

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